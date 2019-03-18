مقتل 12 مدنياً بقصف على الباغوز

لقي 12 مدنياً على الأقل مصرعهم، بينهم خمسة أطفال وسبع سيدات، في قصف للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في بلدة الباغوز، أخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكشف المرصد السوري في بيان أن "القصف أسفر عن مصرع 12 مدنياً بجانب إصابة آخرين"، ما يرجح احتمال ارتفاع عدد القتلى.
من جانبها، خفضت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عدد المدنيين الذي لقوا مصرعهم في القصف إلى 10 أشخاص.
وأوضحت الوكالة أن بين القتلى أطفالاً وسيدات "فروا من وحشية عناصر تنظيم "داعش".
وتعد الباغوز أخر مدينة ينتشر بها تنظيم "داعش" في سوريا بأسرها وتتعرض لهجوم من قوات سوريا الديمقراطية التي تحصل على دعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
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