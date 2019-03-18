مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات والإنهيارات الأرضية في إندونيسيا

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أعربت مصر عن تعازيها في ضحايا الفيضانات والإنهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا شرق إندونيسيا، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.
وقدمت وزارة الخارجية، في بيان رسمي صدر عنها، التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين.
وأكد البيان على تضامُن مصر ووقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إندونيسيا في تلك الأزمة.
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