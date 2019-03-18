خرج من بين الأموات ليصف المشهد والحيلة التي أنقذته حياته

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متطرفون يهود يقتحمون الأقصى متطرفون يهود يقتحمون الأقصى سكاي نيوز عربية

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وتعيش نيوزيلندا حالة تأهب أمني قصوى منذ الهجوم على المسجدين الذي قتل فيه 50 شخصا وأصيب العشرات، على يد رينتون تارانت المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، والذي وجهت نيوزيلندا إليه الاتهام بالقتل السبت.

وقال عبد القادر أبابورا الذي نجا من المذبحة: "كان الجميع يركضون في الخلف ولا يوجد وقت لي للركض فقد كنت بجانب الإمام، ما قررت فعله هو أن استلقيت على الأرض".

وأضاف "عندما استمرت الطلقات قمت بسحب كتاب من الرف المخصص لكتب القرآن الكريم، وضعته على ظهري، وتظاهرت وكأنني ميت. بيد أن هذا الرجل استمر في إطلاق النار بشكل عشوائي من اليسار ونحو اليمين".

وتابع "كان يتحقق فقط ممن يتنفس ثم يطلق النار باتجاهه. اقترب مني وأطلق النار على شخصين أحدهما على يساري، والآخر على يميني. نحو خمسة أشخاص أطلق عليهم الرصاص مباشرة".

ومضى يقول: "عندما كانت تخرج كل طلقة كنت أعتقد أنها موجهة نحوي، لقد فقدت الأمل بالنجاة ثم تذكرت زوجتي وأطفالي وبدأت بالصلاة إلى أن عم الهدوء المكان".

يذكر أن السلطات النيوزيلندية أمرت بحبس تارانت على ذمة القضية.

ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل، وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.