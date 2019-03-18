بدء جلسة لجنة المال لمتابعة مناقشة التقريرين المتعلقين بالتوظيفات بحضور شقير

أعلن رئيس "لجنة المال والموازنة" النائب ابراهيم كنعان، "بدء جلسة لجنة المال لمتابعة مناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المتعلّقين بالتوظيفات والتعاقد، بحضور وزير الاتصالات محمد شقير والمدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية".

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