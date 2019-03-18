غريب: للنزول إلى الشارع تحذيرا ورفضا لزيارة بومبيو نظرا لخطوة أهدافها

أوضح الأمين العام لـ"الحزب الشيوعي" حنا غريب، أنّ "الحزب دعا إلى النزول الشارع تحذيرًا ورفضًا للزيارة الّتي يقوم بها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى لبنان، وذلك لخطورتها وخطورة أهدافها"، مؤكّدًا "وجوب عدم الاكتفاء فقط بالاستنكار والشجب. الشعب يجب أن ينزل إلى الشارع لاستدراك هذا الخطر".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا نشهد في الآونة الأخيرة أنّ "سفير فايت وسفير طالع"، والآن يأتي بومبيو ليتوجّ التهديدات. السفراء يهدّدون ويفرضون إملاءات على الدولة تنفيذها"، مبيّنًا أنّ "هناك تحريضًا على خيار المقاومة ومحاولة حصارها، استخدام الأزمة المالية في البلد لفرض شروطهم في ملف عودة النازحين السوريين. كما أنّهم يريدون أن يضغطوا على الساحتين اللبنانية والسورية لابتزاز لبنان والضغط عليه".

وشدّد غريب على أنّ "آن الأوان للوقوف بوجه المشروع التفجيري، وهناك قوى داخلية ذاهبة في هذا الاتجاه، وهذا هو الخطر. هناك في الداخل من يستجيب للطرح الأميركي"، مركّزًا على "وجوب مقابلة المشروع الأميركي- الصهيوني الرجعي الّذي تنفّذه الأنظمة الخائنة الرجعية".