قوى الأمن: استقصاء الجنوب توقف مشغلي متسولين ومتسولين في صيدا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "في إطار مكافحتها لظاهرة التسوّل على التقاطعات الرئيسية ضمن مدينة صيدا، وبعد متابعة حثيثة للأشخاص المسؤولين عن تشغيل الأطفال والقاصرين بالتسوّل في المدينة، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 14/3/2019، على تقاطع مستشفى إيليا: أ. م. (مواليد العام 1981، مكتومة القيد)، بجرم تشغيل متسولين والإتجار بالأشخاص وبرفقتها4 أطفال) ع. ج. (مواليد العام 1993، مكتومة القيد) بجرم تشغيل متسوّلين والإتجار بالأشخاص) ب. ف. (مواليد العام 1987، لبناني)، بجرم تسوّل".

وأوضحت أن "دورية من المفرزة المذكورة كانت قد أوقفت بتاريخ 10/3/2019، وفي المحلة ذاتها: ف. أ. (مواليد العام 1998، مكتوم القيد)، بجرم تشغيل متسوّلين والإتجار بالأشخاص وبرفقته12 طفلاً) ر. ك. (عمرها حوالي عشرين عاماً، مكتومة القيد)، بجرم تسوّل. ب. ب. (مواليد العام 1989، لبنانيّة)، بجرم تسوّل. وتم تسليم الموقوفين إلى مخفر صيدا القديمة،لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".