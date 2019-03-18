أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنه "لا تزال الانهيارات مستمرة في اماكن عدة على طريق ترشيش زحلة ويعمل في هذه الاثناء فريق من وزارة الأشغال العامة على متابعة الموضوع".
وفي حديث للنشرة من موقع الإنهيار إعتبر رئيس بلدية زحلة -المعلقة وتعنايل اسعد زغيب أن "سبب الإنهيار هو نتيجة المرامل العشوائية المنتشرة في المنطقة".
ووضع زغيب البلدية بتصرف المسؤولين لإعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن كونه يشكل شريانا حيويا يصل البقاع بمناطق المتن وكسروان.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعد زغيب للنشرة: سبب الإنهيارات على طريق ترشيش زحلة هو المرامل العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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