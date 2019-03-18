أسعد زغيب للنشرة: سبب الإنهيارات على طريق ترشيش زحلة هو المرامل العشوائية

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأنه "لا تزال الانهيارات مستمرة في اماكن عدة على طريق ترشيش زحلة ويعمل في هذه الاثناء فريق من وزارة الأشغال العامة على متابعة الموضوع".

وفي حديث للنشرة من موقع الإنهيار إعتبر رئيس بلدية زحلة -المعلقة وتعنايل اسعد زغيب أن "سبب الإنهيار هو نتيجة المرامل العشوائية المنتشرة في المنطقة".

ووضع زغيب البلدية بتصرف المسؤولين لإعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن كونه يشكل شريانا حيويا يصل البقاع بمناطق المتن وكسروان.