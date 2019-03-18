الأرصاد الجوية: طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الايام المقبلة، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يُذكر على الساحل واحتمال تكوّن بعض الضباب على المرتفعات بدءًا من بعد الظهر.

كما توقعت المصبحة أن يكون طقس يوم غد الثلاثاء، قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة وارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحراراة على الجبال والداخل. أما طقس يوم الأربعاء، فقليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.