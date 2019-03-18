مفرزة استقصاء جبل لبنان أوقفت مروج مخدرات وضبطت بحوزته كميات مختلفة منها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّه "توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام شخصَين بترويج المخدرات في محلة حي السلم قرب جامع العرب، على متن دراجة نارية لون أحمر".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "الساعة 18:00 من تاريخ 17 آذار 2019، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المحلة المذكورة، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكّنت من توقيف شخص على متن الدراجة المذكورة، يُدعى: "ح. ح." وهو لبناني من مواليد عام 1997، وقد كان برفقة المدعو: "ح. ع." (مجهول باقي الهوية)، الّذي فرّ إلى جهة مجهولة لحظة مشاهدته لعناصر القوة".

وأوضحت المديرية أنّه "ضبط بحوزته محفظة سوداء بداخلها:

-33 كيسًا شفّافًا بداخل كلّ واحد منها حنجرًا يحتوي على مادة باز الكوكايين.

-10 حناجر ملفوفة بورق ألمنيوم.

- ظرف بداخله مادة السالفيا.

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- علبة بداخلها 10 مظاريف من الترامادول.

- دفتر لف سجائر.

- كمية من مادة حشيشة الكيف موضوعة داخل 8 أكياس مختلفة الأحجام.

- هاتف خليوي ومبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية".

كما ذكرت أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بترويج وتعاطي المخدرات، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه الفار"، لافتةً إلى أنّ "الموقوف أودع القطعة المعنية لاستكمال التحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".