مارتين كتيلي: هدف التيار الوطني الحر لهذا العام تفعيل هيئات الاقضية والمناطق

رأت امينة سر التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي، "ان مؤتمر التيار الرابع الذي عقد منذ يومين، هو مؤتمر مهم جداً بعد التعديلات التي أجريت العام الماضي على التنظيم الداخلي للتيار"، مشيرة الى ان "الاهم هذه السنة ان هناك التزام محدد من اللجان في التيار، من الهيئات المركزية والمناطق، وضعت أهدافا لتحقيقها خلال هذا العام، ما يسمح في المؤتمر المقبل بتقييم عمل التيار ومدى فعاليته".

وشدّدت كتيلي في حديث إذاعي، على ان "المؤتمر الوطني هو باكورة عمل بدأ في تشرين الاول وخلال ال 3 اشهر الماضية كان هناك متابعة على كل المستويات لبحث هذه الاهداف وضمانة تحقيقها، والاهداف التي وضعت واقعية وقابلة للتحقيق، ونحن أخذنا الدروس من اللجان السابقة ، فهذه اللجان جديدة ضخت دما جديدا، ما يخلق ديناميكية" وأكّدت ان "هناك حماسة ومسؤولية تحمّل العبئ لتحقيق الهدف الذي رسمه التيار وكل مسؤول في التيار هو موضع مساءلة ومحاسبة في نهاية العام، ففي العام الماضي تميز العمل بالانتاجية من انشطة ومعالجة ملفات وافكار طرحت، فضلا عن تفعيل التواصل بين لجان التيار، وتمكنّا من الوصول الى شرائح اكبر من الرأي العام، والاهم هي الانتخابات النيابية العامة التي تمت وحصلنا بموجبها على اكبر تكتل نيابي في لبنان، إضافة الى اجراء عدد من الانتخابات الداخلية، كما عملنا بالتوازي على المستوى الوطني والداخلي لتفعيل مشاركة كل الملتزمين في التيار".

وختمت كتيلي بالاشارة الى "ان بالنسبة للعام المقبل سنركز على هيئات الاقضية والمناطق التي نهدف بواسطتها الى تفعيل مشاركة المرأة والشباب في عمل التيار، فضلا عن التركيز على الهيئات المحلية التي مهمتها وصل القاعدة بالقيادة، وخلق هيئات جديدة في المناطق التي لا وجود للتيار تنظيميا فيها"، مضيفة ان "سننتقل الى الاعتماد اكثر على المكننة كما الاهتمام بالبيئة في وطننا وتظهير الصورة الحقيقة للتيار بتغيير في السياسة الاعلامية، والابتعاد عن الدفاع عن النفس، والتسليط على الامور الايجابية التي نقوم بها، والاهم سيكون متابعة ملفات: النازحين والفساد والاقتصاد".