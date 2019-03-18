الحجار: إعلان باسيل ان بروكسل هو لتثبيت النازحين يجافي الحقيقة

أعلن عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار، ان "لا أزمة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، ونحن موقفنا مبدئي، من ناحية اننا لا نرغب بالسجالات هذه، لان لبنان لم يعد يحتمل هذا النوع من السجالات".
وشدّد الحجار في حديث اذاعي، على ان "لن نسكت حين تنشر مغالطات مثل التي تقدم بها باسيل كي لا تعلق بأذهان الناس، والمشكلة اليوم مع باسيل هي موضوع النزوح السوري"، لافتا الى ان "حين يعلن باسيل ان بروكسل هو لتثبيت النازحين، فهذا يجافي الحقيقة، ولا اساس له من الصحة، ولن نسكت عنه"، لافتا الى ان "هذه المؤتمرات هي لتمكين لبنان من القيام بواجباته تجاه النازحين، وهي لا تشجّع على بقائهم في لبنان".
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