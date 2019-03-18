الرئيس عون تسلّم رسالة من رئيس موريتانيا نقلها مبعوثه الخاص محمد ولد محمد

تسلّم رئيس الجمهورية ميشال عون، رسالة من رئيس جمهورية موريتانيا، نقلها المبعوث الخاص للرئيس وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان السيد محمد ولد محمد.

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