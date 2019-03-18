الرئيس البرازيلي وصل الى واشنطن للقاء ترامب

وصل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، برفقة ستة وزراء من بينهم وزراء الخارجية والعدل والاقتصاد إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب. ومن المقرر أن يلتقي أيضا في واشنطن رئيس منظمة الدول الأميركية قبل أن يعود لبلاده الثلاثاء.
وتجمع عشرات من المتظاهرين أمام البيت الأبيض للاحتجاج على زيارة بولسونارو، رافعين لافتات مناهضة له من بينها واحدة تصفه "بالقاتل" لعلاقته المفترضة بالمشتبه بهم في مقتل الناشطة الحقوقية مارييل فرانكو. لكن الشرطة المحلية قالت إنّ تلك الروابط عرضية.
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