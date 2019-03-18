محكمة ترفض الإفراج بكفالة عن شاب نشر البث الحي لهجوم نيوزيلندا

ذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" أن محكمة في البلاد رفضت الإفراج بكفالة عن شاب في الثامنة عشرة من عمره بعد أن وجهت له اتهامات متعلقة بنشره لبث حي لإطلاق نار جماعي في مسجدين الأسبوع الماضي.

واعتقلت السلطات الشاب يوم الجمعة لكن الشرطة تقول منذ ذلك الحين إنها لا تعتقد أن له علاقة مباشرة بالهجوم على المسجدين في كرايستشيرش الذي وقع في ذات اليوم وقتل فيه 50 مصليا.

وقالت الصحيفة إنه متهم بنشر البث الحي الذي يصور المسلح وهو ينفذ الهجوم ونشر صورة لأحد المسجدين مع تعليق يقول "الهدف تحقق" ورسائل أخرى تم وصفها بأنها "تحض على العنف الشديد".