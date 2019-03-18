سلطات أستراليا تعزز الأمن حول المساجد وأماكن العبادة بعد اعتداء نيوزيلندا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون "زيادة التمويل لحماية مؤسسات دينية من هجمات محتملة"، بعد الاعتداء الّذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا المجاورة.
وأوضح أنّه "سيخصّص مبلغ 55 مليون دولار أسترالي (39 مليون دولار أميركي)، من أجل حماية مؤسسات، مع أولوية تشديد الأمن حول المدارس الدينية وأماكن العبادة والتجمعات الدينية"، مبيّنًا أنّ "التمويل سيشمل كاميرات مراقبة وإضاءة ونصب أسيجة وأجهزة إنذار وأنظمة أمن".
وركّز موريسون على "أنّني كنت أتمنّى ألّا نحتاج هذا الأمر في أماكن عبادة في أستراليا، سواء كانت معابد أو مدارس أو مساجد أو كنائس"، مشدّدًا على أنّه "يؤلمني أن يكون هذا الأمر ضروريًّا، لكنّه للأسف كذلك".
يُذكر أنّ مطلق النار المتّهم بقتل نحو 50 شخصًا في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، يتحدّر من أستراليا.
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