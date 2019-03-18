رئيس النمسا: لعدم الرقص على مزمار ترامب وإتباع سياسة أكثر استقلالية

دعا رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين الأوروبيين لـ"عدم الرقص على مزمار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وضرورة اتباع سياسة أكثر استقلالية".

وفي حديث لصحيفة "دي فيلت"، علف على انسحاب ترامب من الإتفاق النووي مع إيران ومنع الشركات الأوروبية من العمل مع الإيرانيين تحت طائلة العقوبات الأميركية، مشددا على أن "هذا يعتبر تجاوزا لكل الحدود، ويتعين على الاتحاد الأوروبي ممارسة سياسة أكثر استقلالية في مسائل خلافية أخرى أيضا".

وفي وقت سابق انتقد فان دير بيلين سياسية الإدارة الأميركية بسعيها لعرقلة مد أنابيب "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى دول أوروبا الغربية.