"الشاباك" أبلغ باراك أن جهات مختصة إخترقت هاتفه وباعت محتوياته لإيران

كشفت القناة الإسرائيلية الثاني رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك أنه تم اختراق هاتفه وحاسوبه وأن جهات مختصة في الاختراق وصلت لهاتفه وحاسوبه وباعت محتوياتهما لإيران، مشيرة الى أنه "لا توجد أي معلومات مسيئة وصلت للإيرانيين، وأن عملية الاختراق لم تكن بسبب إهمال من باراك".
وكان التلفزيون الإسرائيلي قد أفاد مؤخرا بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) يشتبه بأن إيران تمكنت من اختراق الهاتف المحمول لزعيم تحالف "الأزرق والأبيض"، رئيس الأركان الإسرائيلية الأسبق بيني غانتس.
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