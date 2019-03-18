روحاني: العقوبات الأميركية أثرت على أسعار العملات الأجنبية ورفعت نسبة التضخم

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّ "العقوبات الأميركية على إيران أثرت على أسعار صرف العملات الأجنبية، وأدت إلى زيادة نسبة التضخم، لكن طهران ستتغلّب على هذه الصعوبات"، مبيّنًا "أنّنا سنقيم دعوى قانونية ضدّ مسؤولين أميركيين بسبب فرض العقوبات على بلدنا".

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