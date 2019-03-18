وحدات من الجيش السوري تقضي على مجموعات إرهابية بريف حماة الشمالي الغربي

افادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "وحدات من الجيش السوري تمكنت من القضاء بضربات مدفعية على مجموعات إرهابية في أطراف قرى الحويز والحويجة وجسر بيت الراس والتوينة والشريعة في ريف حماة الشمالي الغربي".

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