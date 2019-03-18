اضطراب حركة قطارات مترو الأنفاق في هونغ كونغ عقب اصطدام قطارين

أعلنت سلطات هونغ كونغ، اضطراب حركة قطارات مترو الأنفاق عقب اصطدام قطارين خلال اختبار جديد لنظام الإشارات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الحادث وقع بين محطتي "سنترال" و"أدميرالتي" قبل فتح الخدمة أمام الجمهور، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك ركاب على متن القطارين، فيما تم نقل السائقين إلى المستشفى.

وحذر مسؤولو السكك الحديدية من أن الإصلاحات قد تستغرق "وقتا طويلا"، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث .