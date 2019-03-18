شرطة أستراليا فتّشت منزلين على صلة بمنفذ الاعتداء على مسجدي نيوزيلندا

أعلنت الشرطة الاسترالية أنّ "جهاز مكافحة الإرهاب قام بتفتيش منزلَين على صلة بالمتّهم في قتل 50 شخصًا في الاعتداء الّذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا"، مبينةً أنّ "الهدف الرئيسي للعملية هو الحصول رسميًّا على مواد من شأنها أن تساعد الشرطة النيوزيلندية في تحقيقها الجاري".

ولفتت إلى أنّ "عائلة المتّهم تواصل مساعدة الشرطة، لكن ليس هناك ما يفيد بوجود تهديد آني أو وشيك".

ويقع المنزلان في مدينتي ساندي بيتش ولورنس في مقاطعة نيو ساوث ويلز، القريبتين من مدينة غرافتون الّتي نشأ فيها منفّذ الاعتداء برنتون تارنت.

يُذكر أنّه وُجهت إلى تارنت تهمة قتل 50 شخصًا بعدما أطلق الجمعة النار داخل مسجدين في كرايست تشيرش، ما أدّى أيضًا إلى إصابة 50 آخرين.