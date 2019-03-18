مصر تستضيف اجتماعات المجلس الدولي للزيتون أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:
تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستضافة اجتماعات اللجنة الاستشارية للمجلس الدولي للزيتون، في أبريل المقبل، والذي يترأسه حاليًا الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال وزير الزراعة، إن الدورة الحالية والتي تسلمت مصر رئاستها خلال الاحتفالية التي عُقدت في العاصمة الإسبانية مدريد نهاية نوفمبر الماضي، تشهد الذكرى الـ60 لتأسيس المجلس الدولي للزيتون، مؤكدا أن تلك الاجتماعات، تمثل واحدا من الأحداث الدولية المهمة، ومن المقرر أن يشارك فيها ممثلون من 47 دولة منتجة للزيتون على مستوى العالم، فضلاً عن عدد كبير من الباحثين والخبراء والمنتجين، لافتًا إلى أن هذا المجلس يضم في عضويته الدول المسئولة عن 98% من إنتاج الزيتون في العالم.
وأشار وزير الزراعة، في بيان، اليوم، إلى أن المجلس يساعد في تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في مشاريع الأبحاث والتدريب ونقل التكنولوجيا، لافتًا إلى أنه معني بوضع الشروط والمعايير المختلفة لتصنيف الزيتون والزيت الناتج منه.
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