غدًا.. وزيرة الهجرة تتوجه إلى نيوزيلاندا لزيارة المصريين المصابين بالحادث الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

تتوجه السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء غد الثلاثاء، إلى دولة نيوزيلاندا؛ لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين، والبالغ عددهم 11 مصابًا؛ للاطمئنان عليهم فضلًا عن لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، إطلاقها لمبادرة المحبة الإنسانية والتعاون بين الجاليات، خلال زيارتها لأستراليا والمقرر لها الأسبوع المقبل أيضًا ضمن فعالية "إحياء الجذور" المخصصة في هذه النسخة للاحتفاء بالجاليات المصرية واليونانية والقبرصية من أصول مصرية المتواجدة بأستراليا.

وقالت وزيرة الهجرة، في بيان، إن الهدف من المبادرة التي تأتي تزامنا مع وقوع حوادث الإرهاب ضد الجاليات الأجنبية المختلفة، أن نبعث برسالة تضامن نرسخ بها لرفض العنف والإرهاب، ونبث روح التآخي والتآلف بين الجاليات المختلفة؛ لردء أي نوع من الأفكار المتطرفة التي تسعى دائما لإحداث مزيد من الفرقة بين الإنسان وأخيه الإنسان؛ لذلك نقف يدا واحدة أمام كل من يحاول الترويج لهذه الأفكار الهدامة بكل حزم وقوة.