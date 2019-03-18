"القوى العاملة" توجه نصائح مهمة للمصريين في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أجرى مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية في ميلانو- إيطاليا، زيارة لمجموعة من العمال المصريين الذين يعملون في مجال الشحن والتفريغ بمدينة "الكومو"، وإحدى الشركات المتخصصة في مجال الأدوات الصحية بمدينة ميلانو للاطمئنان علي أحوالهم والتعرف على مشاكلهم عن قرب للعمل على حلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، الاثنين، إن هذه الزيارات جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.

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وأوضح سعد الدين، أن المستشار العمالي، أكد للمصريين، بضرورة الالتزام والخضوع لمظلة التأمينات الإيطالية للحصول على المزايا المادية والاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة الإيطالية لمن يخضع للتأمينات والالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وكذلك إبداء النصح لهم بعدم التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة مقابل الالتحاق بالعمل.

وتم التأكيد بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.

وأشار إلى أن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، التقى بمجموعتين من العمال المصريين، الأولى تعمل في مجال الشحن والتفريغ، والثانية في مجال الأدوات الصحية للاطمئنان عليهم والتعرف على المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها، فضلا عن إبداء النصح والمشاورة لهم وإطلاعهم على المستجدات من قوانين وقرارات وزارة العمل والضمان الاجتماعي.​