محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، حبس سائق تروسيكل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بمساعدة خباز قتل زوجته على حمل الجثة والتخلص منها بإلقائها بجوار مصرف قرية "العزيزية" قبل أن يقوم الزوج بإشعال النيران فيها أمامه.
كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "شيماء.م.ال" 34 عامًا، ربة منزل، متفحمة بجوار أحد المصارف بقرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى "أحمد.ص.ال" 36 عامًا، خباز، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث تبين أنهما متزوجين من 12 سنة، ولديهما 4 أبناء، وأن الزوج أرسل أبنائه إلى والدته قبل أن يرتكب جريمته، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 10747 جنح منيا القمح لسنة 2019.
وبضبط سائق تروسيكل تبين أنه ساعد القاتل في نقل الجثة والتخلص منها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب.
كانت هذه تفاصيل خبر حبس سائق ساعد خبازا قتل زوجته على التخلص من جثتها وحرقها بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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