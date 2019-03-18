مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعربت مصر عن تعازيها في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا شرق إندونيسيا، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وقدمت وزارة الخارجية، في بيان رسمي صدر عنها، التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء للمصابين.

وأكد البيان على تضامُن مصر ووقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إندونيسيا في تلك الأزمة.