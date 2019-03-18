برج إيفل يطفئ أنواره حدادًا على ضحايا مسجدي نيوزيلندا

أطفأ برج "إيفل" الفرنسي الشهير أنواره، حدادا على أرواح ضحايا الهجوم على مسجدين في مدينة "كريست شيرش" في نيوزيلندا، الذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن مقتل 50 مصليا وعشرات الحرجى. ونشرت صفحة برج "إيفل" على تغريدة ذكرت فيها "لتكريم ضحايا حادث كريست شيرش في نيوزيلندا، سوف أطفئ أنواري الليلة". Advertisements

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