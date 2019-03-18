اضطراب حركة قطارات مترو الأنفاق في هونج كونج عقب اصطدام قطارين

أعلنت سلطات هونج كونج اليوم الإثنين اضطراب حركة قطارات مترو الأنفاق عقب اصطدام قطارين خلال اختبار جديد لنظام الإشارات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)
فيما تم نقل السائقين إلى المستشفى.
وحذر مسئولو السكك الحديدية من أن الإصلاحات قد تستغرق "وقتا طويلا"، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث .
يشار إلى أن نحو ستة ملايين شخص يستخدمون شبكة المترو في هونج كونج خلال أيام الأسبوع.
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