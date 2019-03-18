أعلن رئيس الوزراء الإسترالي، سكوت موريسون، اليوم الإثنين، أن حكومة بلاده ستخصص 55 مليون دولار إسترالي، (أي ما يعادل 39 مليون دولار أمريكي)، لإدخال تدابير أمنية إضافية في دور العبادة والمؤسسات التعليمية الدينية، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحذر موريسون - في تصريح من تنامي ثقافة "القبلية" في المجتمع الإسترالي، ما يساعد
وكتب موريسون - في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - "لقد أعلنا اليوم أننا سنمدد عمل (صندوق المجتمعات الأكثر أمانًا) في أعقاب الهجوم الإرهابي الرهيب في نيوزيلندا... وسنقدم 55 مليون
أكد موريسون، أنه لم يكن مولعًا باتخاذ مثل هذه الإجراءات الأمنية المكثفة في أماكن العبادة، مع ذلك كان من الضروري ضمان سلامة المواطنين، على حد قوله.
أضاف، "لقد تمنيت ألا نكون بحاجة إلى هذه الأمور في دور العبادة في إستراليا.. ولكن للأسف، نحن كحكومة سنوفر موارد إضافية، حيث يجب أن يتمتع الإستراليون بالحق في ممارسة عقائدهم الدينية بأمان".
كانت هذه تفاصيل خبر إستراليا تخصص 39 مليون دولار لتأمين دور العبادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.