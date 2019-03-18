إستراليا تخصص 39 مليون دولار لتأمين دور العبادة

أعلن رئيس الوزراء الإسترالي، سكوت موريسون، اليوم الإثنين، أن حكومة بلاده ستخصص 55 مليون دولار إسترالي، (أي ما يعادل 39 مليون دولار أمريكي)، لإدخال تدابير أمنية إضافية في دور العبادة والمؤسسات التعليمية الدينية، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحذر موريسون - في تصريح من تنامي ثقافة "القبلية" في المجتمع الإسترالي، ما يساعد

التطرف على ترسيخ أفكاره، ودعا رئيس الوزراء إلى اتباع نهج أكثر هدوءًا في النقاشات العامة المتعلقة بقضايا تشمل التعددية الثقافية والهجرة.وكتب موريسون - في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي - "لقد أعلنا اليوم أننا سنمدد عمل (صندوق المجتمعات الأكثر أمانًا) في أعقاب الهجوم الإرهابي الرهيب في نيوزيلندا... وسنقدم 55 مليوندولار إسترالي كمنحة، من أجل تعزيز السلامة في المدارس الدينية ودور العبادة، على أن يشمل ذلك معدات، مثل الكاميرات والإضاءة وأجهزة الإنذار وأنظمة الأمن".أكد موريسون، أنه لم يكن مولعًا باتخاذ مثل هذه الإجراءات الأمنية المكثفة في أماكن العبادة، مع ذلك كان من الضروري ضمان سلامة المواطنين، على حد قوله.أضاف، "لقد تمنيت ألا نكون بحاجة إلى هذه الأمور في دور العبادة في إستراليا.. ولكن للأسف، نحن كحكومة سنوفر موارد إضافية، حيث يجب أن يتمتع الإستراليون بالحق في ممارسة عقائدهم الدينية بأمان".