مقتل وإصابة 55 شخصًا جراء خروج قطار بضائع عن مساره بالكونغو الديمقراطية

لقي 24 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح، جراء خروج قطار بضائع عن مساره في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قالت الشرطة المحلية، "إن القتلى والجرحى كانوا من بين
وذكرت الشرطة، أنها انتشلت 24 جثة معظمها لأطفال، مشيرةً إلى
يشار إلى أن هذا ثالث حادث قطار في الكونغو الديمقراطية، خلال شهر تقريبًا، ففي الشهر الماضي، قتل 5 أشخاص في حادث قطار ركاب في محطة كاليندا جنوب البلاد.
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