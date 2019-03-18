مقتل وإصابة 55 شخصًا جراء خروج قطار بضائع عن مساره بالكونغو الديمقراطية

لقي 24 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 31 آخرين بجروح، جراء خروج قطار بضائع عن مساره في إقليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قالت الشرطة المحلية، "إن القتلى والجرحى كانوا من بين

ركاب، تسللوا بشكل غير قانوني إلى داخل القطار، وتم نقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنغي المجاورة ".وذكرت الشرطة، أنها انتشلت 24 جثة معظمها لأطفال، مشيرةً إلىأن العمل لا يزال جاريًا، للبحث عن قتلى ومصابين في العربات، وأن مقطورات عدة سقطت من فوق جسر في مياه نهر لومبي.يشار إلى أن هذا ثالث حادث قطار في الكونغو الديمقراطية، خلال شهر تقريبًا، ففي الشهر الماضي، قتل 5 أشخاص في حادث قطار ركاب في محطة كاليندا جنوب البلاد.