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قائد شرطة نيوزيلندا يكشف تفاصيل جديدة عن حادث المسجدين

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 قال قائد الشرطة في نيوزيلندا، اليوم الإثنين، إن السلطات تؤكد أن مهاجمًا واحدًا فقط نفذ الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش، يوم

الجمعة الماضي.

 

 أضاف مفوض الشرطة، مايك بوش، فى مؤتمر صحفي، "أريد أن أؤكد، أننا نعتقد أن

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مهاجمًا واحدًا فقط هو المسئول عن هذا الحادث الشنيع".

 

 قال، "هذا لا يعنى استبعاد إمكان أن يكون أناس آخرون قدموا الدعم له، هذا لا يزال جزءًا مهمًا للغاية من تحقيقنا".

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