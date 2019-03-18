قائد شرطة نيوزيلندا يكشف تفاصيل جديدة عن حادث المسجدين

قال قائد الشرطة في نيوزيلندا، اليوم الإثنين، إن السلطات تؤكد أن مهاجمًا واحدًا فقط نفذ الهجوم على المسجدين في كرايستشيرش، يومالجمعة الماضي.
أضاف مفوض الشرطة، مايك بوش، فى مؤتمر صحفي، "أريد أن أؤكد، أننا نعتقد أن
قال، "هذا لا يعنى استبعاد إمكان أن يكون أناس آخرون قدموا الدعم له، هذا لا يزال جزءًا مهمًا للغاية من تحقيقنا".
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