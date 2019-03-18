شاب نيوزيلندي يمثل أمام القضاء بتهمة "مشاركة فيديو الهجوم الإرهابي"

مثل شاب نيوزيلندي، 18 عاماً، أمام القضاء، بسبب مشاركة مقطع الفيديو الذي بثه المهاجم مباشرة خلال إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش يوم الجمعة الماضي ،وفقاً للإعلام المحلي.

وذكرت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" أن الشاب، الذي لا يمكن نشر اسمه بسبب حظر قضائي، قد مثل أمام محكمة كرايستشيرش الجزئية بتهمة مشاركة مقطع الفيديو الذي صوره المسلح وبثه مباشرة على فيسبوك وقت الهجوم ، ونشر صورة على الانترنت لأحد المسجدين المستهدفين مع عبارة "هدف تم تنفيذه" .

وأضافت الصحيفة أن المتهم أيضاً نشر رسائل دردشة "تحرض على العنف المفرط". وتم القبض على الشاب يوم الجمعة الماضي، ولكن الشرطة قالت إنه لم يتورط في الهجوم. ورفض القضاء الإفراج عن المتهم بكفالة، وسوف يمثل أمام القضاء المرة التالية في 8 أبريل.