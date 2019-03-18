قالت جاسيندا أردرن، اليوم الاثنين، إن حكومتها توصلت إلى "قرارات مبدئية" لتشديد قوانين السلاح في نيوزيلندا، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايستشيرش الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من عدم التطرق إلى أي تفاصيل محددة بشأن التعديلات، قالت أردرن إن الإصلاحات سيتم الإعلان عنها في غضون 10 أيام.
وقالت أيضاً إنه سيتم إجراء مراجعة لدراسة الأحداث التي أدت إلى الهجوم وهل كان بإمكان الهيئات الحكومية أن تفعل المزيد لمنع حدوث ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا: توصلنا إلى "قرارات مبدئية" لتشديد قوانين السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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