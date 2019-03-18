كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات إندونيسيا إلى 77 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت منطقة جايابورا بإقليم بابوا شرقي إندونيسيا إلى 77 قتيلا و116 مصابا، حسبما نقلت وكالة شينخوا عن مسؤول محلي.

وأضافت الوكالة نقلا عن متحدث باسم مكتب البحث والإنقاذ في المنطقة المنكوبة، أن جهود البحث عن الضحايا مستمرة.

Advertisements

وكانت السلطات قد أفادت السبت بمصرع وإصابة عشرات الأشخاص وتضرر عشرات المنازل جراء فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إقليم بابوا.