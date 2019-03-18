كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا تتهم مراهقا بترويج تسجيل مذبحة المسجدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مثل مراهق في الـ18 من عمره اليوم الاثنين أمام القضاء في نيوزيلندا بتهمة ترويج تسجيل مذبحة المسجدين ووقائعها التي راح ضحيتها خمسون مصليا برصاص السفاح برينتون تارانت.

وذكرت مصادر مطلعة، أن القاضي حجب اسم المتهم الذي روج مواده التي عنونها بصورة للمسجد تحت مسمى "تم تحقيق الهدف".

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وقال المدعون إن المراهق المتهم بالتحريض على العنف، معرّض لعقوبة السجن لمدة أقصاها 14 سنة لكل جريمة بين التهم المنسوبة إليه، وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 أبريل، بعد أن قرر القاضي حبسه على ذمة التحقيق.