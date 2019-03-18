كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة عبرية: محتوى هاتف وحاسوب إيهود باراك عند إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية أن إيران قد حصلت على معلومات تم تسريبها من هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك.

وذكرت القناة، أن رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان، أبلغ باراك شخصيا بأنه تم اختراق هاتفه وحاسوبه وأن جهات مختصة في الاختراق وصلت لهاتفه وحاسوبه وباعت محتوياتهما لإيران.

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وأضافت القناة، أنه "لا توجد أي معلومات مسيئة وصلت للإيرانيين، وأن عملية الاختراق لم تكن بسبب إهمال من باراك".

وكان التلفزيون الإسرائيلي قد أفاد مؤخرا بأن جهاز الأمن العام (الشاباك) يشتبه بأن إيران تمكنت من اختراق الهاتف المحمول لزعيم تحالف "الأزرق والأبيض"، رئيس الأركان الإسرائيلية الأسبق بيني غانتس.