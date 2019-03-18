كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورصة قطر تختتم التعاملات بالمنطقة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت بورصة قطر تعاملات امس في المنطقة الحمراء، وسط تراجع لـ5 قطاعات، وتقلص بالتداولات.

وهبط المؤشر العام بنسبة 1.08% متدنياً إلى النقطة 9863.10، ليخسر 107.45 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

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وتقلصت التداولات، حيث تراجعت السيولة إلى 193.74 مليون ريال، مقابل 1.43 مليار ريال يوم الخميس، وهبطت أحجام التداول عند 8.31 مليون سهم، مقارنة بـ39.36 مليون سهم في الجلسة السابقة.

وتراجع بالمؤشر العام قطاعات التأمين، والبضائع، والصناعة، والاتصالات، ثم البنوك، بينما اتفع العقارات والنقل.

وانخفض الصناعة 1.22%، متأثراً بهبوط 7 أسهم على رأسها مسيعيد الأكثر انخفاضاً بـ5.48%. وتراجع البنوك 0.78%، بضغط هبوط عدة أسهم أبرزها الوطني القيادي بنسبة 0.79%.