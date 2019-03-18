كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير لبناني يتهم مليشيا حزب الله بالسعي لتقويض الدولة لصالح إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير في الحكومة اللبنانية مليشيا حزب الله إلى السعي لتقويض يقوض الدولة اللبنانية ومؤسساتها، لصالح إيران مستقويا بسلاحه غير الشرعي.

وأكد وزير العدل اللبنانى الأسبق اللواء أشرف ريفى، أن (حزب الله) يقوض الدولة اللبنانية ومؤسساتها، مستقويا بسلاحه غير الشرعي ومحاولا السيطرة على الدولة لصالح إيران.

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وأضاف أن حديث الحزب عن محاربة الفساد يجب أن يسبقه تسليم المطلوبين للعدالة فى جرائم الاغتيالات وفى مقدمتها اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريرى، والتوقف عن أعمال التهريب الجمركى وغسل الأموال.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده "ريفى" والذى يعد أحد الرموز السياسية فى مدينة طرابلس (شمالى لبنان) ظهر اليوم معلنا فيه تراجعه عن قرار الترشح عن المقعد السُنّى الشاغر بمجلس النواب عن طرابلس فى مواجهة النائبة ديما جمالى مرشحة (تيار المستقبل) الذى يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريرى، مؤكدا أن المصالحة التى أبرمت بينه وبين الحريرى قبل بضعة أيام بعد خلاف بينهما دام 3 سنوات، تأتى لمواجهة المخاطر المحدقة بلبنان.