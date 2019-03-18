وادي عارة: هدم 3 منازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر عدد من الأهالي في منطقة وادي عارة أن جرافات وآليات الهدم ترافقها قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية شوهدت في طريقها لهدم منازل في المنطقة، صباح اليوم الاثنين.
وقال شهود عيان إن الحديث يدور، على ما يبدو، حول ثلاثة منازل قيد الإنشاء في قرية خور صقر بين بلدية عرعرة وعين السهلة بذريعة البناء دون ترخيص.
السلطات الإسرائيلية تواصل هدم المنازل في البلدات العربية
وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص، وهي ذاتها التي تضع العراقيل أمام ذلك، في حين تلاحق المزارعين وأراضيهم، وتواصل سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي والتشريد بكثافة وخصوصا في منطقة النقب، جنوبي البلاد.
يشار إلى أن السلطات هدمت منازل، وأرغمت كذلك بعض أصحاب المنازل على هدمها بأيديهم، تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة وتكاليف الهدم ما لم يهدموا منازلهم بأنفسهم، في اللد والرملة وقلنسوة والطيرة ووادي عارة والعراقيب وأبو قويدر وأم الحيران وطمرة ودير الأسد وسخنين والبعنة وطرعان ووادي النعم ورهط والكعبية وغيرها.
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