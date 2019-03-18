انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تنفي تقريراً عن إبقائها ألف جندي في سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 09:51 صباحاً - نفت الولايات المتحدة بقوة، مساء الأحد، تقريراً صحفياً عن اعتزامها ترك نحو ألف جندي في سوريا، مؤكدة أن الخطط لإبقاء قوة من نحو 200 جندي لم تتغيّر.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، أنه مع فشل المحادثات مع تركيا والقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين في التوصل إلى اتفاق بشأن "منطقة آمنة" في شمال شرقي سوريا، فإن الولايات المتحدة تنوي الآن مواصلة العمل مع المقاتلين الأكراد في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ الخطة قد تتضمن الإبقاء على ما يصل إلى ألف جندي أمريكي في جميع أنحاء البلد الذي تمزّقه الحرب.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، في بيان: إنّ "المزاعم التي ذكرتها هذا المساء (أمس الأحد) إحدى الصحف الأمريكية الكبرى بأن الجيش الأمريكي يخطط لإبقاء ما يقرب من ألف جندي أمريكي في سوريا غير صحيحة في الواقع".

وتابع دانفورد، وفق ما نشرت وكالة "فرانس برس": إنه "لم يطرأ أي تغيير على الخطة التي أُعلن عنها في شهر فبراير، ونواصل تنفيذ توجيه الرئيس بتخفيض القوات الأمريكية".

لكن الجنرال الأمريكي أضاف أنّ الولايات المتحدة تواصل "إجراء تخطيط عسكري مفصّل مع هيئة الأركان العامة التركية لمواجهة المخاوف الأمنية التركية على طول الحدود التركية السورية".

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وقال: إنّ "التخطيط حتى الآن مثمر، ولدينا تصوّر مبدئي سيُنقّح خلال الأيام المقبلة".

وأوضح: "نخطّط أيضاً مع أعضاء التحالف الآخرين الذين عبّروا عن نيّتهم دعم المرحلة الانتقالية من العمليات في سوريا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، في ديسمبر، السحب الكامل والنهائي لألفي جندي أمريكي منتشرين في شمال شرقي سوريا، معلناً انتصاراً تاماً على تنظيم الدولة، وهو ما دفع حينها وزير دفاعه، جيمس ماتيس، للاستقالة.

لكنه مع ضغط الكونغرس والبنتاغون، قرّر إبقاء نحو 200 عنصر أمريكي في هذه المنطقة التي لا يسيطر عليها النظام السوري، تدعمهم قوات من الدول الحليفة.

وتهدف هذه القوة المتبقية إلى ضمان أمن المقاتلين الأكراد السوريين، في حين يخشى الأوروبيون أن يجدوا أنفسهم في وضع صعب إذا نفّذت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، عملية ضدّ المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم "إرهابيين".

وجدير بالذكر أنه في 8 فبراير الماضي، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تستعد لسحب جميع قواتها من سوريا، بحلول نهاية أبريل المقبل.