شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة ترفض الإفراج عن شاب نشر البث الحى لهجوم نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت صحيفة (نيوزيلاند هيرالد) أن محكمة فى البلاد رفضت الإفراج بكفالة عن شاب فى الثامنة عشرة من عمره اليوم الاثنين بعد أن وجهت له اتهامات متعلقة بنشره لبث حى لإطلاق نار جماعى فى مسجدين الأسبوع الماضى.

واعتقلت السلطات الشاب يوم الجمعة لكن الشرطة تقول منذ ذلك الحين إنها لا تعتقد أن له علاقة مباشرة بالهجوم على المسجدين فى كرايستشيرش الذى وقع فى ذات اليوم وقتل فيه 50 مصليا.

وقالت الصحيفة إنه متهم بنشر البث الحى الذى يصور المسلح وهو ينفذ الهجوم ونشر صورة لأحد المسجدين مع تعليق يقول "الهدف تحقق" ورسائل أخرى تم وصفها بأنها "تحض على العنف الشديد".