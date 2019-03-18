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مادورو يعتزم القيام "بهيكلة جذرية" للحكومة

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قالت ديلثي رودريجيز نائبة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو اليوم الأحد إن الرئيس يعتزم إجراء عملية "إعادة هيكلة جذرية" لحكومته وذلك مع تعافي البلاد من انقطاع طويل للكهرباء وسط صراع على السلطة مع المعارضة.

وقالت رودريجيز على تويتر "طلب الرئيس نيكولاس مادورو من كافة (أعضاء) الحكومة تقديم خططهم لمراجعتها في إطار إعادة هيكلة عميقة لأساليب ومهام الحكومة".

يأتي التغيير المحتمل عقب انقطاع للكهرباء استمر نحو أسبوع وتسبب في حالة من الشلل في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي يعاني بالفعل من انهيار اقتصادي ونقص في الغذاء والدواء وهجرة ملايين المواطنين.


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