شكرا لقرائتكم خبر عن مادورو يعتزم القيام "بهيكلة جذرية" للحكومة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت رودريجيز على تويتر "طلب الرئيس نيكولاس مادورو من كافة (أعضاء) الحكومة تقديم خططهم لمراجعتها في إطار إعادة هيكلة عميقة لأساليب ومهام الحكومة".
يأتي التغيير المحتمل عقب انقطاع للكهرباء استمر نحو أسبوع وتسبب في حالة من الشلل في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي يعاني بالفعل من انهيار اقتصادي ونقص في الغذاء والدواء وهجرة ملايين المواطنين.
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