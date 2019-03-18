شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تكشف عن تطورات جديدة في الحادث الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل
وقال قائد الشرطة إن السلطات متأكدة من أن مهاجماً واحداً فقط نفذ الهجوم على المسجدين في كرايست شيرش، يوم الجمعة الماضي، لكن "هذا لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون أناس آخرون قدموا الدعم له، وهذا لا يزال جزءاً مهماً للغاية من تحقيقنا".
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