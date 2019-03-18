وزير داخلية أردوغان يهدد بالفوضى حال خسارة حزبه الانتخابات المحلية

هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بالفوضى حال تزعزع حكم الرئيس رجب طيب أردوغان؛ بخسارته الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية مارس/آذار الجاري، فيما عده معارضون تحد سافر لإرادة الناخبين واستهانة بقواعد الاقتراع الحر.



جاء تهديد الوزير خلال تصريحات أدلى بها في مقابلة على إحدى قنوات التلفزة التركية، بحسب ما ذكرته العديد من الصحف، والمواقع الإخبارية المحلية، الأحد.

صويلو ذكر في تصريحاته أن البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي (المعارض) كانت تمثل شريان لحزب العمال الكردستاني المدرج في تركيا على قوائم الإرهاب، مضيفًا "أن السلطات التركية قطعت هذا الشريان".

وأوضح أنه من المحتمل أن تقوم "العناصر الإرهابية بافعتال أحداث (في المناطق ذات الأغلبية الكردية الواقعة) شرقي، وجنوب شرقي تركيا؛ حال تزعزع حكم الرئيس أردوغان خلال الانتخابات المحلية المقرر عقدها في 31 مارس/آذار".

تصريحات صويلو لم تكن الأولى من نوعها التي يسوقها مسؤولو حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، إذ سبق وأن قال أردوغان بنفسه في فبراير/شباط الماضي إن "سقوط حكم العدالة والتنمية سيكون عيدًا لمن يحيكون المكائد يوميا للإيقاع بين شعوب المنطقة".

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وفي السياق ذاته، شدد على أنه بمجرد سقوط نظامه "سيتحرر التيار المعادي للإسلام المتصاعد في الغرب بدء من أوروبا وصولا إلى الولايات المتحدة".

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، هدد برلماني من حزب العدالة والتنمية، المواطنين بانتشار العصابات المسلحة، وتعرض المحجبات للمضايقات أثناء سيرهن في الشوارع، إذا لم يفز الحزب بالانتخابات.

التهديد جاء على لسان عبدالوحيد أرفاس نائب حزب "العدالة والتنمية" عن ولاية "وان" (شرق البلاد)، وذكر فيه أن "العصابات المسلحة ستملأ الشوارع، وستعجز المحجبات عن السير في الطرقات، ولن ينعم التجار بالهدوء حال عدم فوز العدالة والتنمية بالانتخابات المحلية في وان".





وتعتبر الانتخابات المحلية المقبلة هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، وتعتبرها المعارضة بداية نهاية حزب العدالة والتنمية، نظرا لانخفاض شعبيته في الشارع، حيث يتوقع المعارضون خسارة حزب أردوغان الاقتراع المرتقب.

ويخيم شبح خسارة حزب "العدالة والتنمية"، للمجالس البلدية بكبرى مدن البلاد، بقوة على استطلاعات الرأي، ما يشير إلى سقوط مدوٍّ محتمل في اختبار الديمقراطية على الصعيد المحلي.