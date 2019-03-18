وزير الداخلية الألماني: لا يوجد مناخ معاد للإسلام في ألمانيا

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365:

نفى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر وجود مناخ معاد للإسلام في ألمانيا. وعقب المذبحة العنصرية التي ارتكبها أسترالي بحق مسلمين في مسجدين بنيوزيلندا، قال زيهوفر في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة اليوم الاثنين ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك مناخ معاد للإسلام في ألمانيا: “لا. غالبية المواطنين في ألمانيا يعيشون سويا في سلام.

حتى المتطرفون الذين لديهم استعداد للعنف لن يجعلونا نحيد عن ذلك”.

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وذكر زيهوفر أن حرية ممارسة العقيدة من الاهتمامات الأساسية للحكومة الألمانية، مؤكدا أن الحكمومة تتصدى بكل صرامة لأي جرائم معادية للإسلام أو هجمات على مساجد.

يُذكر أن أستراليا فتح النار على أفراد داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل.

وكان الجاني 28 عاما نشر قبيل الهجوم بيانا على الإنترنت يتضمن شعارات يمينية متطرفة.