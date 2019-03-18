السيول القادمة من إيران تهدد حقول النفط العراقية

تهدد السيول القادمة من إيران، حقول النفط العراقية في مدينة البصرة، حسبما ذكر موقع "العربية.نت" .

وقال الموقع أن السيول الجارفة القادمة إلى مدينة البصرة العراقية، من إيران وصلت إلى حقل مجنون النفطي، وأن كل السدود الموضوعة لحماية الآبار إذا لم يتم معالجتها سريعا.

ونقل الموقع عن مصادر فأن كمية المياه ضخمة، وقد توقف عمليات استخراج النفط من الحقول الحدودية مع إيران.

وأوضح علي شداد الفارس، رئيس لجنة النفط والغاز وفق ما نقلته العربية نت، أن السد القريب من حقل مجنون النفطي قد تأثر بالمياه القادمة من إيران، وأن الساتر الترابي من الجانب الإيراني باتجاه هذا الحقل انهار بسبب ارتفاع منسوب المياه الآتية من إيران، والتي تسمى مياه البزل. مضيفا أن المياه دخلت إلى منطقة قريبة من الحقل النفطي، لكن إنتاج النفط لم يتوقف حتى الآن.