30 ثانية فصلت منتخب بنغلادش عن "مجزرة المسجدين"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty نجم منتخب بنغلادش يتحدث للإعلاميين بعد العودة

وكان من المقرر أن يتوجه أعضاء منتخب بنغلادش للكريكيت، الذي يخوض مباريات ودية في نيوزيلندا، إلى المسجد في مدينة كرايست تشيرتش لأداء صلاة الجمعة، قبل الذهاب للتدريب، لكن تفاصيل صغيرة أجلت رحلتهم 30 ثانية، كانت كافية لتأخيرهم عن الهجوم الدامي.

وفي حديث لموقع "إي إس بي أن"، قال نجم الكريكيت البنغلادشي تميم إقبال، إن حافلة الفريق كان من المفترض أن تغادر للمسجد الساعة 1:30 ظهرا، لكن نجم الفريق رياض بهاي تأخر قليلا في مؤتمر صحفي إلزامي، ليعود بعدها لغرفة الملابس.

وقال إقبال أن اللاعبين انشغلوا قليلا بتحد ودي لكرة القدم بين اثنين من عناصر الفريق، داخل غرفة تبديل الملابس الخاصة بالمنتخب، الأمر الذي أخر الفريق "بضعة دقائق" إضافية، وفقا لإقبال.

شاهد أيضاً من بي بي سي: بالورود وبرقصة الهاكا تكريم ضحايا مجزرة نيوزيلندا

إعادة تشغيل الفيديو التالي وفاة الرضع تثير غضبا عارما في تونس غضب من تردي وضع الصحة العامة في تونس بعد تعرض 12 وليدا للوفاة مؤخرا فيما يعزيه الآباء للإهمال بي بي سي

جينيفر لوبيز تعلن عن خطبتها للاعب البيسبول اليكس رودريغز النجمة جينيفر لوبيز ولاعب البيسبول السابق لفريق نيويورك يانكيز، اليكس رودريغز، أعلنا عن خطبتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع نشر صورة لخاتم الخطوبة. بي بي سي

طائرة إثيوبيا: لحظات فصلت بين الموت والحياة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية شهدت نجاة البعض بعد تأخرهم عن ركوب الطائرة المنكوبة بي بي سي 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وتوجهت الحافلة بعدها مباشرة للمسجد في كرايست تشيرتش، لكن عناصر الفريق تفاجأوا بمناظر "مرعبة" عند الوصول قرب المسجد، حيث رأوا رجلا ملقى على الأرض، ثم وجدوا رجلا مغطى بالدماء ويترنح خارج المسجد.

وقرر سائق الحافلة الوقوف خارج المسجد قرب أحد السيارات، ليستفسر عما حصل، لترد عليه امرأة مذعورة منهمكة بالبكاء قائلة: "لا لا لا تذهبوا للمسجد، الأمر يحصل في المسجد".

وقال إقبال إن الذعر انتاب جميع اللاعبين، حتى إن سائق الحافلة تسمر في مكانه ولم يحركها، مما أثار خلافا كبيرا بين اللاعبين والسائق، وبقيت الحافلة هناك حوالي 7 دقائق، حتى وصلت الدفعة الأولى من رجال الشرطة.

ومن رواية نجم منتخب بنغلاديش للكريكت، يبدو أن الحافلة وصلت أثناء الهجوم، أو بعده بـ30 ثانية، حسبما قدر إقبال، وكانت التفاصيل الصغيرة التي عاشها الفريق في نيوزيلندا كفيلة لإنقاذ أرواحهم من المجزرة.