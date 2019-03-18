قناة إسرائيلية تكشف مفاجأة عن منفذ هجوم نيوزيلندا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشف مسؤول إسرائيلي أن الإرهابي برينتون تارانت، منفذ الهجوم على المسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الجمعة الماضية، والذي أسفر عن مقتل 50 مسلما وإصابة العشرات، قد زار إسرائيل قبل عامين قادما من تركيا.

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف عن هويته قوله إن "الإرهابي برينتون تارانت منفذ الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا زار إسرائيل قبل عامين"، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأضاف المسؤول أن "تارانت وصل إسرائيل في الـ25 من أكتوبر عام 2016 حاملا جوازه الأسترالي، وتم منحه تأشيرة زيارة مدتها 3 شهور في مطار (بن جوريون) الدولي".

وأفادت القناة نقلا عن المسؤول قوله إن "تارانت مكث في إسرائيل 9 أيام، ولم تكن هناك أي معلومات أو شبهات حوله".

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وذكرت القناة أن "الإرهابي تارانت وصل إلى إسرائيل بعد قضائه عدة أيام في تركيا".

يذكر أن تارانت الذي نفذ هجوما على مسجد في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضية بث فيديو مباشرا لعملية الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأسفر الهجوم الذي وصفته نيوزيلندا رسميا بـ"الإرهابي" عن مقتل 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

ومثل تارانت أمام المحكمة بعد يوم واحد من الهجوم بتهمة القتل، وتداولت وسائل الإعلام رسالة له أشارت لنيته تنفيذ الهجوم وحملت تهديدات عنصرية ضد المسلمين.