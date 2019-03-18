نادي نيوزيلندي مستعد لتغيير اسمه بعد "مجزرة المسجدين"

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قال المدير التنفيذي لنادي كانتربيري كروسيدرز النيوزيلندي كولن مانسبريدغ إنه مستعد لمناقشة أي تغيير محتمل لاسم النادي وذلك بعد الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايستشيرش.
وتعني الترجمة الحرفية لاسم نادي "كانتربيري كروسيدرز" لرياضة الركبي: (صليبيو كانتربيري)، والمقصود بـ"الصليبيون" في الاسم: فرسان الحملات الصليبية.
وأثيرت مخاوف بشأن ارتباط اسم الفريق بالحروب الدينية في العصور الوسطى بين المسيحيين والمسلمين. وقال النادي النيوزيلندي في بيان له: "نحن ندرك ونفهم المخاوف التي أثيرت، وبالتأكيد ليس هناك خلفية دينية للاسم".
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وقال مانسبريدغ: "أول شيء بالنسبة لنا هو أن الأمور ما زالت غير واضحة. "نحن في حالة صدمة. وسنوضح الاقتراحات التي تلقيناها ووجدناها مناسبة" بحسب موقع نيوز ناو النيوزيلندي.
وحسب سلطات نيوزيلندا، فإن الهجوم الإرهابي الذي نفذه اليميني المتطرف الأسترالي برينتون تارانت على المصلين المسلمين، أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة عشرات آخرين.
المصدر: tvnz.co.nz
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.