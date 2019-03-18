المصري إمام مسجد "المذبحة" في نيوزيلندا في أول حوار: هكذا نجوت

كتب – محمد الصباغ:

مرت خمس دقائق فقط على بدء جمال فودة خطبته يوم الجمعة أمام حوالي 200 من المصلين، حينما بدأ العديد منهم في الصراخ وانتابهم الفزع وزادت سرعة الخطوات بعد سماع 3 طلقات نارية.

فكر فودة في أنه ربما بعض الصغار يلعبون في الأرجاء أو أن نظام الصوت به خلل ما، هكذا صرح إمام مسجد النور في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، في أول حوار له بعد الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 51 شخصًا.

ولد فودة وتدرب في مصر، وتحدث إلى صحيفة نيوزلاند هيرالد وبجواره إمام آخر يدعى ألبي لطيف، حول التفاصيل المرعبة للهجوم وكيف نجا ومن معه من...